POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Montag, 26. Februar 2018, befuhr ein 33-jähriger Friesoyther gegen 15.00 Uhr mit seinem Pkw, Ford, in Friesoythe die Böseler Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Im Rahmen der Kontrolle wurde weiter festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht nach Parkrempler

Am Montag, 26. Februar 2018, stellte eine 21-jährige Friesoytherin ihren Opel Corsa gegen 08.00 Uhr in Friesoythe auf einem Apothekenparkplatz in der Straße Am Bahnhof ab. Bei ihrer Rückkehr gegen 19.15 Uhr stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugfront fest. Es konnten rot/orangefarbenen Lacksplitter gefunden werden, die vermutlich vom unfallverursachenden Fahrzeug stammen. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe unter 04491 9316-0.

Sedelsberg - Pkw-Brand

Am 26. Februar 2018 geriet gegen 10.15 Uhr, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts, ein Pkw, Ford Galaxy, in Brand. Das Feuer war im Bereich des Motors ausgebrochen und konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Scharrel gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

