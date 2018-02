Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Tageswohnungseinbruch

Am 26. Februar 2018 versuchten unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Forstgarten" einzubrechen. Ob es zu einem Eindringen in die Wohnung kam, kann nicht abschließend gesagt werden, da offensichtlich nichts entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478/1555) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 22. Februar 2018 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 05.45 Uhr mit seinem Pkw, Renault, den Herzog-Erich-Weg aus Richtung Emstek kommend in Richtung Drantum. Beim Abbiegen nach rechts in den Taubenweg kam der Unbekannte nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Essen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. Februar 2018 fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 12.22 Uhr mit seinem Pkw, vermutliche einem blauen Renault, von der Straße Krusen Beuken nach links auf die Beverner Straße in Richtung Bevern. Dabei missachtete der Unbekannte die Vorfahrt eines 31-jährigen Esseners, der mit seinem Pkw, Daimler, die Beverner Straße aus Richtung Essen kommend in Richtung Bevern befuhr. Der 31-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kollidierte dabei mit einem Straßenschild. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

