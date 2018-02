Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Sachbeschädigung an Fahrzeugen

In der Zeit von Sonntag, 25. Februar 2018, 16.00 Uhr, bis Montag, 26. Februar 2018, 08.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter insgesamt 13 Pkw einer Kfz-Werkstatt an der Otto-Hahn-Straße. Es wurden Front-, Heck- und Seitenscheiben unterschiedlichster Pkw zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

