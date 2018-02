Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 25. Februar 2018, um 13.53 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger aus Holdorf die Handorfer Straße mit einem Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Kreisverkehr mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Freitag, 23. Februar 2018, 17.55 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw den Nordweg in Vechta in Richtung Elbinger Straße. Als er nach links auf eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, wurde er von dem hinter ihm fahrenden Pkw eines 59-Jährigen aus Vechta überholt. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Ob der 36-jährige beim Abbiegevorgang den Blinker betätigte, ist aufgrund gegensätzlicher Aussagen der Beteiligten unklar. Daher werden dringend unbeteiligte Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen

