POL-CLP: Pressemitteilung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Blauer Opel Corsa bei Wohnungseinbruch in Altenoythe aufgefallen / Zeugenaufruf

Am Samstag, 24. Februar 2018, brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit von 08 Uhr bis 11 Uhr in Altenoythe in ein Wohnhaus am Narzissenweg ein. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und suchten im Wohnhaus nach Wertgegenständen. Die genaue Schadenhöhe steht derzeit noch nicht fest. Im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl ist zur Tatzeit am Tatort ein blauer, 4-türiger Opel Cora aufgefallen, an dem deutsche Zulassungskennzeichen mit dem Anfangsbuchstagen "E" angebracht waren. Wem ein solcher Pkw in den letzten Tagen aufgefallen ist. wird gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Rufnummer 04491 9316-0 in Verbindung zu setzen.

