Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - versuchter Einbruch in Sonderpostenmarkt

Am 25. Februar 2018 versuchten unbekannte Täter gegen 20.45 Uhr in einen Sonderpostenmarkt an der Gutenbergstraße einzubrechen. Zunächst überwanden die Unbekannten einen Zaun und versuchten anschließend ein Tor aufzuhebeln. Vermutlich wurden sie durch einen akustischen Alarm von der weiteren Tatausführung überrascht und sahen daher von einer weiteren Tatbegehung ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am 25. Februar 2018 schlugen unbekannte Täter gegen 17.52 Uhr die Heckscheibe eines Pkw, Ford Focus, ein, der an der Straße Vechtaer Marsch geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25. Februar 2018 befuhr ein 34-Jähriger aus Hörstel gegen 14.50 Uhr mit seinem Pkw, Ford C-Max, die Straße "An der Bundesstraße". Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 34-Jährige offensichtlich mit einem gefälschten EU-Kartenführerschein aus Slowenien unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 25. Februar 2018 stürzte ein 36-jähriger Quakenbrücker gegen 08.35 Uhr alleinbeteiligt auf der Langfördener Straße. Dabei verletzte sich der 36-Jährige schwer. Das Motorrad touchierte etwa 100 Meter weiter eine Schutzplanke. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 24. Februar 2018 kam es in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr in Damme, Im Hofe, auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den dort abgestellten Pkw, Ford Mondeo, eines 26-jährigen Dammers. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

