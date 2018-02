Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Kartoffeltransporte kontrolliert

Am Samstag, den 24. Februar 2018 in der Zeit von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr kontrollierten speziell geschulte Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta den Schwerlastverkehr im Cloppenburger Stadtgebiet und hier vor allem Fahrzeugkombinationen die Kartoffeln transportieren. Von den insgesamt sechs kontrollierten Kraftfahrzeugen hielt sich keiner an die gesetzliche Höchstgrenze von 40.000 kg. Spitzenreiter war ein 17-Jähriger aus Diepholz, der sein landwirtschaftliches Gespann nicht "nur" mit knapp 48.000 kg überladen, sondern auch nicht die nötige Fahrerlaubnisklasse vorweisen konnte. Der 17-Jährige ist Inhaber der Fahrerlaubnisklasse T, die jedoch, auf Grund seines Alters, nur bis zu einer maximalen Höchstgeschwindigkeit der benutzten Zugmaschine von 40 km/h gilt. In diesem Fall benutzte der 17-Jährige eine schnellere Zugmaschine. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ersatzfahrer aus Diepholz musste angefordert werden. Auch gegen den Fahrzeughalter (Vater des 17-Jährigen) wird wegen des Zulassens des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt.

Löningen - Versuchter Diebstahl

Am 25. Februar 2018 befuhren zwei bislang unbekannte männliche Täter mit südosteuropäischem Erscheinungsbild mit einem blauen Pkw, Ford Mondeo, ein Grundstück an der Moorstraße in Löningen und versuchten u. a. Altmetall aus einem unverschlossenen Altmetallcontainer zu entwenden. Es blieb bei einem Versuch, denn die Unbekannten wurden von der 24-jährigen Tochter des Hauses angesprochen, worauf die Täter unerkannt flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg/Vechta - falsche Polizeibeamte

Am 25. Februar 2018 kam es in Cloppenburg und Vechta, der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr, mehrfach zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Es waren immer ältere Menschen im Alter von 70 bis über 80 betroffen. Die Angerufenen wurden am Telefon nach Wertgegenständen wie Schmuck und Bargeld befragt. Zu einem Schaden kam es glücklicherweise nicht. Die Geschädigten beendeten allesamt die Gespräche. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt, dass die Polizei am Telefon nie jemanden über seine Vermögensverhältnisse ausfragen und jemanden dazu bewegen würde, Geld oder Wertsachen auszuhändigen. Seien Sie misstrauisch! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen und/oder Vertrauten. Die Telefonnummer, die im Display Ihres Telefons angezeigt wird, ist in vielen Fällen die tatsächlich existente Rufnummer einer Polizeidienststelle. Dies ist leicht durch Manipulationen zu erreichen. Lassen Sie sich nicht vom Anrufer verbinden. Legen Sie auf, suchen Sie selbstständig die Rufnummer Ihrer nächsten Polizeidienststelle heraus und melden dort den Vorfall. Natürlich ist dies auch über Notruf 110 möglich. Lassen Sie über Ihren Telefonanbieter den kompletten Vornamen und die Anschrift aus dem Telefonbuch (auch online) streichen. Sie erschweren es den Kriminellen, auf Sie aufmerksam zu werden.

Essen - Pkw-Brand

Am Sonntag, 25. Februar 2018 geriet ein Pkw, Ford Focus, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts am Schlochterdamm in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Essen gelöscht werden, allerdings brannte der Pkw vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lastrup - Unter Alkoholbeeinflussung verunfallt

Am 25. Februar 2018 befuhr ein 20-jähriger Lastruper gegen 06.30 Uhr mit seinem Pkw die Bundesstraße 213 aus Richtung Löningen kommend und kam hier nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Straßenschild, welches gegen einen entgegenkommenden Pkw schleuderte. Der 31-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Er stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

