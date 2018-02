POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 25.02.18

Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek, OT: Rechterfeld - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am 24.02.2018, gg. 11.50 Uhr, wurde ein 24-jähriger Vechtaer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Rechterfeld angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde durch die Streifenwagenbesatzung festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 24.02.2018, gegen 11.05 Uhr, ist es in Vechta auf der Falkenrotter Straße an der Einmündung zum Familia-Center zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Vechtaer und einem unbekannten Pkw-Fahrer gekommen. Als der 59-jährige an der Ampel beim Famila-Parkplatz nach rechts auf die Falkenrotter Straße aufgebogen ist, wurde er von einem von links kommenden, in Richtung Innenstadt fahrenden Pkw der Marke Kia in schwarz überholt und touchiert. Dieser ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta, 04441/943-0 zu melden.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 24.02.18, gegen 13.00 Uhr, überquerte eine 83-jährige Frau aus Damme in der Dammer Innenstadt ein Tankstellengelände. Dabei wird sie von einem 54-jährigen PKW-Fahrer erfasst der auf dem Tankstellengelände mit seinem PKW rangierte. Die Frau wurde leicht verletzt dem Krankenhaus Damme zugeführt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 24.02.2018, gg. 14.45 h befuhr ein 16-jähriger aus Langförden mit seinem Kleinkraftrad die Lange Straße in Langförden, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm ausdrücklich untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 24.02.2018; 12:10 Uhr, kam es auf der Schneiderkruger Straße in Visbek zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Großenkneten übersah den Abbiegevorgang eines vorausfahrenden 55 -jährigen aus Hattershaim bei Frankfurt, der auf das Grundstück einer Gaststätte fahren wollte. Durch den Aufprall wurde dessen PKW gegen den PKW einer 67-jährigen aus Visbek geschoben, der dadurch ebenso beschädigt wurde. Ein 74-jähriger Beifahrer im Fahrzeug des Hattershaimer wurde leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12000 Euro.

Visbek - Fahren ohne Pflichtversicherung

Am 24.02.2018; 13:10 Uhr, wurde auf der Rechterfelder Straße in Visbek ein PKW VW festgestellt, welcher nicht mehr pflichtversichert war. Gegen den 46-jährigen aus Visbek wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Zulassungsstempel entfernt und somit die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am 24.02.2018, gegen 16.20 Uhr, wurde ein 37-jähriger aus Goldenstedt im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Vechta angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss verschiedener berauschender Mittel stand. Ihm wurde Blut entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bakum - Einbruch in Rohbau

Vom 23.02.18 auf den 24.02.2018 kam es im Neubaugebiet in Bakum zu einem Einbruch in einen Rohbau. Der unbekannte Täter hebelte eine Nebeneingangstür auf und gelangte so in den Rohbau. Da hier keine Gegenstände gelagert wurden, erlangte er auch kein Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum, 04446/1637 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntagmorgen, gegen 04:10 Uhr, kommt es zwischen einem 29 Jahre alten Vechtaer und einem Taxi-Fahrer zu einem verbalen Streit. Kurze Zeit später entwickelt sich das Streitgespräch zu einer handfesten Auseinandersetzung, in dessen Folge die Jacke des Taxi-Fahrers durch den Beschuldigten beschädigt wird. Keine der beiden Personen wird verletzt.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend, den 24.02.18, gegen 21:20 Uhr, befährt ein 22-jähriger Lohner mit seinem PKW die Dinklager Straße. Ein durchgeführter Drogentest ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutentnahme wurde im örtlichen Krankenhaus durchgeführt. Der Mann muss jetzt mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

