POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 24/25.02.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Buntmetalldiebstahl - Cloppenburg

In der Zeit von Freitag, 23. Februar 2018, 20.00 bis Samstag, 24. Februar 2018, 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter drei kupferne Fallrohre der Dachrinne eines Baumarktes in Cloppenburg, Lankumer Ring. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-18600) entgegen.

Einbruchsdiebstahl - Essen

In der Zeit von Freitag, 23. Februar, 18.30 Uhr bis Samstag, 24.Februar 2018, 09.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in Essen, Felder Straße in eine Garage ein und entwendeten zwei E-Bikes, zwei weitere Fahrräder und diverse Motor- und Elektrogeräte sowie Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Einbruchsdiebstahl (Versuch) - Essen

In der Zeit von Freitag, 23 Februar 2018, 21.00 Uhr bis Samstag, 24. Februar 2018, 09.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Hotel/Restaurant in Essen, Bunner Straße einzubrechen. Sie gelangten nicht in das Innere des Objektes. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Sachdienlich Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

