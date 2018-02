POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 23/24.02.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 23.02.2018, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Falkenrotterstraße in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 45jährige Lohnerin hatte ihren Pkw auf dem o.g. Parkplatz während des Einkaufs im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 15:45 Uhr abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen den Pkw Kia der Lohnerin und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw Kia wurde an der Heckschürze beschädigt. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen PKW oder zum Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta zu melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 23.02.18, kam es auf dem Parkplatz des Landkreises Vechta an der Ravensberger Straße in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 32-jähriger Vechtaer hatte seinen Pkw KIA im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr auf den o.a. Parkplatz abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen den Pkw des Vechtaer und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta zu melden.

Vechta - Illegale Müllentsorgung Am Freitag, den 23.02.2018, wurden in Vechta, An der Dadau, Hausmüll sowie Bauschutt aufgefunden, die dort offensichtlich illegal entsorgt wurden. Wer Hinweise auf die Herkunft oder die verantwortlichen Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in eine Klinik In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, brachen unbekannte Täter in 49434 Neuenkirchen-Vörden, Wahlde, in die dortige Klinik ein. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten aus den Räumlichkeiten einen Tresor. Der Tresor konnte zu einem späteren Zeitpunkt in dem gegenüberliegenden Waldstück der Klinik aufgefunden werden. Täterhinweise liegen nicht vor.

Holdorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, 23.02.2018, kam es gegen 14:55 Uhr in 49451 Holdorf, auf der Dammer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer. Ein 42- jähriger Saterländer beabsichtigte von der LKW Zulieferung der Firma DMK -Deutscher Milch Kontor- auf die Dammer Straße in Fahrtrichtung Damme aufzubiegen. Dabei wurde ein 73- jähriger Dammer übersehen, der mit seinem Fahrrad den Radweg von Damme kommend in Richtung Holdorf befuhr. Es kam zwischen dem LKW und dem Radfahrer zu einem Zusammenstoß bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte.

Damme - Vu-Flucht Am Freitag, 23.02.2018, kam es in 49401 Damme, Im Hofe 2 -Parkplatz Famila- in der Zeit von 08:30 - 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach parkte eine 40-jährige Dammerin ihren PKW dort auf dem Parkplatz. Als sie eine halbe Stunde später zu ihrem PKW zurückkehrte, wurde ein Schaden auf der linken Seite in Höhe der Mitfahrertür festgestellt. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Damme unter der Telefonnummer: 05491-9500 entgegen.

Vechta - Brand von Strohballen Am Freitag, 23.02.2018, wurde um 22:50 Uhr in Vechta, Mühlendamm, ein Brand gemeldet. Hier gerieten aus ungeklärter Ursache mehrere Strohballen in Brand, die auf einem Feldweg zwischen Bäumen gelagert wurden. Die dortigen Bäume wurden ebenfalls beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Vechta - Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteln Am Samstagmorgen, den 24.02.18, gegen 02:00 Uhr befährt eine 21-jährige Lohnerin mit ihrem PKW in Schlangenlinien die Straße "Wintermarsch". Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergibt einen Wert von 0,00 Promille. Der Urintest fällt positiv hinsichtlich THC aus. Weiterfahrt untersagt. Blutentnahme im örtlichen Krankenhaus durchgeführt.

