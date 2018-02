POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Schwerer Verkehrsunfall in Emstek

Am Freitag, den 23.02.2018, gegen 14.00 Uhr, kam es in Emstek, B72 zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Eine 19-jährige Molbergerin fuhr mit ihrem PKW auf der B72 in Richtung Cloppenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie kurz vor der Abfahrt Emstek-Ost in den Gegenverkehr. Hier kam es zur Frontalkollision mit der Sattelzugmaschine eines 40-jähirgen aus Sondershausen, wodurch der PKW über die Fahrbahn geschleudert wurde. Ein hinter der Sattelzugmaschine fahrender 32-jähriger Cloppenburg musste mit seinem PKW dem auf der Fahrbahn schleudernden PKW ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der 32-jährige wurde schwerverletzt, sein 27-jähriger Beifahrer aus Cloppenburg leicht. Die 19-jährige Molbergerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Die B72 wurde für die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge für zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen unter anderem musste auch die Autobahnabfahrt Cloppenburg der A1 zwischenzeitlich gesperrt werden. Neben der Polizei waren drei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt.

