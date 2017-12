POL-CLP: Pressemeldung 26.12.17, 2. Weihnachtstag

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Montag, 25.12.2017, 17:50 Uhr wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass ein PKW im Bereich Lastrup in Schlangenlinien fährt. Der Fahrzeugführer ( 42 Jahre aus Lastrup) konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,26 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Löningen Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Dienstag, 26.12.2017, 02:20 Uhr ereignete sich in Löningen, Angelbecker Straße ein Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Mann aus Löningen fuhr mit seinem PKW rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß er gegen einen hinter ihm geparkten PKW. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

