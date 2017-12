Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Heiligabend, gegen 22:40 Uhr, kam es in Emstek, Halener Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leichtverletzt wurden.

Ein 37 - jähriger Emsteker befuhr mit einem Renault Twingo die Kampstraße in Richtung Halener Straße. Beim Abbiegen auf die Halener Straße missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden BMW eines 22-jährigen Mannes aus Höltinghausen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Fahrzeugführer des Renault sowie zwei Insassen aus dem BMW (21 und 22 Jahre) leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 6200 Euro.

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 24.12.2017, gegen 05.25 Uhr, kam es auf dem rückwärtigen Parkplatz einer Discothek in Cloppenburg am Industriezubringer zu einer Körperverletzung. Nach einem Streitgespräch schlug ein bislang unbekannter Täter mit einem Gürtel einem 21-jährigen Emsteker in das Gesicht. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Der Täter, der in Begleitung einer weiblichen Person war, entfernte sich anschließend in Richtung Bahnschienen am Brookweg. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei Cloppenburg, Telefon 04471 / 18600.

