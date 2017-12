Cloppenburg/Vechta (ots) - Diebstahl in Scharrel

Am Heiligabend gegen 15:00 Uhr kam es in Scharrel, Piepkebierich zu einem Diebstahl von Bier und Fleisch aus einem Schuppen neben einem Wohnhaus. Hierbei wurde auch ein Schlüssel zum Tatobjekt entwendet. Gegen 20:40 Uhr kehrte der Täter zum Tatort zurück und versuchte sich erneut Zutritt zum Tatobjekt zu verschaffen. Als er dabei von einer Zeugin gestört wurde, flüchtete der Täter vom Tatort und ließ den zuvor entwendeten Schlüssel zurück. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/9316-0 entgegen.

