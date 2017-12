Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Einbruchdiebstahl in PKW

In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 2017 wurde in Dinklage, In der Wiek, die Seitenscheibe eines Audi A5 mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Anschließend wurde aus der Mittelkonsole Bargeld entwendet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 24.12.17, 11.25 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Lohner die Von-Siemens-Straße in Lohne, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls untersagt. Gegen den 31-jährigen Fahrzeughalter, der aus Diepholz stammt, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen "Zulassen Fahren ohne Fahrerlaubnis" eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 24.12.17, 14.00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger aus Vechta den Falkenweg in Vechta, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den jungen Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bakum/Lüsche - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 24.12.2017, 13.40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger aus Ankum die Lüscher Straße zwischen Bakum und Lüsche. In einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, welcher dadurch ins Schleudern geriet und nach einer 180 Grad Drehung an der linken Schutzplanke zum Stehen kam. Beide Insassen blieben unverletzt. Der total beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Schadenshöhe rund 3.000,- Euro. Zudem entstanden Schäden an der Berme sowie Schutzplanke.

Goldenstedt/Lutten - Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, 24.12.2017, im Zeitraum von 16.00-18.20 Uhr, wurde in Lutten in der Visbeker Straße ein Einbruch verübt. Unbekannte Täter gelangten über eine Terrassenabdeckung an ein Fenster im Obergeschoss. Dieses wurde aufgehebelt. Entwendet wurden neben Bargeld technisches Gerät. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollte diese der Polizei in Vechta mitteilen (Telefon: 04441 943 0).

Neuenkirchen-Vörden - Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, 24.12.2017, im Zeitraum von 17.15-20.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in einen Bungalow in Vörden ein. Das Haus wurde durchsucht. Entwendet wurde ein Laptop sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Die Bewohner des Hauses waren zur Tatzeit nicht anwesend. Sollten zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, so sollte diese der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) mitgeteilt werden.

Damme - Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Montag, 25.12.2017, 02.10 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Rieste mit einem Pkw BWM in Damme die Holdorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Im Einmündungsbereich Westring / Mühlenstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen den Mast einer Ampel sowie gegen mehrere Absperrpfosten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Im Zuge der Ermittlungen konnte dieser jedoch gestellt werden. Bei der Überprüfung wurde erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,66 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheines wurden angeordnet. Am Pkw sowie an den Verkehrseinrichtungen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 15.000,- Euro. Gegen den Riester wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

