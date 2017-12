POL-CLP: Pressemeldung für die PI Cloppenburg/Vechta für den 23./24.12.2017

Cloppenburg/Vechta (ots) - Diebstahl von Werkzeug in Emstek

In der Zeit von Freitag, den 22.12.2017 20:00 Uhr bis Samstag, den 23.12.2017 09:30 Uhr entwendet ein bislang unbekannter Täter Werkzeug aus einem im Rohbau befindlichen Kälberstall an der Emsteker Straße in Emstek. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Diebstahl aus Dorfgemeinschaftshaus in Lindern

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 20.12.2017, 12:00 Uhr bis Samstag, den 23.12.2017, 13:00 Uhr brechen bislang unbekannte Täter die Tür zu der Blockhütte auf dem Dorfgemeinschaftsplatz in Großeging auf. Aus dem Inneren wurden zwei Leergutkisten entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 110 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Brand einer Mülltonne in Cloppenburg

Am Samstag, den 23.12.2017 gg. 19:55 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache der Inhalt einer Mülltonne in der Langen Straße in Cloppenburg in Brand. Der Brand wurde durch Polizeibeamte gelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg, die mit acht Kameraden und zwei Fahrzeugen im Einsatz war, brauchte nicht mehr einzugreifen. Nach bisherigem Erkenntnisstand entstand kein Sachschaden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Trunkenheit in Cloppenburg

Am Samstag, den 23.12.2017, gg. 10:25 Uhr, befuhr ein 56-jähriger aus Cloppenburg mit seinem PKW die Hagenstraße in Cloppenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 56-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Test am Alkomaten einen Wert von 0,71 Promille. Den Mann erwartet nun ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Trunkenheit im Verkehr in Cloppenburg

Am Sonntag, den 24.12.2017, gg. 04:10 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Alhorn mit seinem PKW den Parkplatz einer Diskothek am Industriezubringer in Cloppenburg. Ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

