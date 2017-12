POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag (23.12.2017) bis Sonntag (24.12.2017)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Fahren unter BTM-Einfluss

Am Samstag, 23.12.17, gegen 11.10 Uhr, befuhr ein 25-jähriger aus Sögel die Ravensberger Straße in Vechta, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls untersagt.

Steinfeld - VU-Flucht (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag, 22.12.17, 19.30 Uhr, auf Samstag, 23.12.17, 10.00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen einen ordnungsgemäß auf dem rechten Parkstreifen der Großen Straße, Höhe Nr. 60, geparkten Pkw, VW Lupo. Dieser wurde durch den Zusammenstoß an der gesamten Fahrerseite stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, nachdem er die Unfallstelle gereinigt hatte, unerkannt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug oder zum flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Steinfeld (Telefon: 05492 2533) oder der Polizei Lohne (Telefon: 04442 9316 0) zu melden.

Vechta - Brand Am Samstag, 23.12.2017, musste die Feuerwehr Vechta um 15.41 Uhr zum Brand in den Vechtaer Stadtteil Oythe ausrücken. Hier war es in einem Wohnhaus zum Brand einer Schornsteinverkleidung gekommen. Der Brandherd dehnte sich auf die Dachhaut aus, welche durch die Feuerwehrkameraden geöffnet werden musste. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte weiterer Schaden abwendet werden.

Vechta - Körperverletzung

Am Sonntag, 24.12.2017, 03.08 Uhr, kam es in einer Vechtaer Gaststätte an der Lohner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, als ein 24-jähriger Gast aus Oldenburg trotz Aufforderung die Lokalität nicht verlassen wollte. Ein 22-jähriger Türsteher aus Westerstede soll hierbei den jungen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und der Oldenburger den Türsteher ins Gesicht gespuckt haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag, 23.12.2017, 13.30 Uhr, kam es auf der Vechtaer Straße in Lohne zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 44-jähriger aus Goldenstedt fuhr mit seinem Pkw Chrysler auf den Pkw VW Golf einer 18-jährigen Steinfelderin auf. Deren Pkw wurde durch die Aufprallwucht auf den Pkw Audi eines 34-jährigen Lohners geschoben. Beide hielten verkehrsbedingt an einer Ampelanlage (Rotlicht). Die 18-jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

