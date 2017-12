POL-CLP: Pressemeldung für die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta für den 22/23.12.2017

Cloppenburg/Vechta (ots) - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Cloppenburg Unb. Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Frontscheibe eines Skoda Yeti. In der Scheibe entsteht ein kleines Loch, sowie ein Riss. Ein Steinschlag wurde ausgeschlossen, da der PKW zur Tatzeit auf einem Parkplatz Bürgermeister-Heukamp-Straße in Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600

Abfallbeseitigung außerhalb von Anlagen in Cloppenburg-Hemmelsbühren Ein 41j. aus Drantum steht im dringenden Verdacht, dass er diverse Elektroabfälle auf öffentliche Flächen entsorgte. In den Abfällen wurden diverse schriftliche Unterlagen gefunden. Er wird sich jetzt um die ordnungsgemäße Entsorgung kümmern müssen und bekommt zudem noch eine Strafe.

