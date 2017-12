POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl aus einem Büro

Am Donnerstag, 21. Dezember 2017, in der Zeit von 11.20 Uhr bis 13.20 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter in das zum Teil verschlossene Büro einer 41-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Das Büro befindet sich in der Straße Neuer Markt. Aus der Handtasche der Geschädigten wurde eine Geldbörse mit Bargeld sowie diversen persönlichen Papieren entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Am Freitag, 22. Dezember 2017, um 07.45 Uhr, wurde von einem unbekannten Täter die Geldbörse mit bislang unbekanntem Inhalt, eines 51-jährigen Dinklagers, ebenfalls aus einem Büro an der Straße Neuer Markt entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Dieseldiebstahl

Am Freitag, 22. Dezember 2017, in der Zeit von 03 Uhr bis 03.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter den Tankdeckel eines Lkw an der Straße Dümmerlohausen auf und entwendeten etwa 200 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 230 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

