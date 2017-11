POL-CLP: Pressemeldung für das PK Friesoythe für den 17.11.2017

Cloppenburg/Vechta (ots) - Verkehrsunfall

Am Freitag, 17.11.2017, ereignete sich gegen 09.59 Uhr in Thüle ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 51 jähriger LKW-Fahrer ( Sattelzugmaschine mit Anhänger) aus Haren/Ems befuhr in Thüle die B 72 in Richtung Friesoythe. Eine 49 jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe befuhr den Kurfürstendamm in Richtung B 72 und wollte diese in Richtung Bösel überqueren. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten wollten bei "grün" die Kreuzung überqueren. Die PKW-Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 044919316115 in Verbindung zu setzen.

Entlaufene Pferde

Zwischen den Ortschaften Rastdorf und Gehlenberg sollen seit ca. einer Woche 4 Pferde ( Jährlinge ) frei herumlaufen. Die Pferde wurden heute letztmalig gegen 09.30 Uhr in Gehlenberg, Werlter Weg, gesehen. Zu Verkehrsgefährungen soll es bislang in dem abgelegenen Gebiet nicht gekommen sein. Hinweise auf den Pferdehalter nimmt die Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 044919316115 entgegen.

PK Friesoythe, Schedemann, PHK , 0449193160

