POL-CLP: Pressemitteilung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Ramsloh - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Freitag, 17. November 2017, um 06.15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Ramsloher mit seinem Fahrrad die Hauptstraße auf dem linken Radweg aus Ramsloh kommend in Richtung Scharrel. Aus einer Einmündung hinter einer Tankstelle fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw auf die Hauptstraße in Richtung Ramsloh auf. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den Fahrradfahrer und Beide stießen zusammen. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß ohne sich um den Fahrradfahrer zu kümmern bzw. seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug/Fahrer sowie die Höhe des Schadens können derzeit nicht mitgeteilt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.:04491/93160) entgegen.

