POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl eines Pkw

Am Freitag, 17.November 2017, in der Zeit von 07.44 Uhr bis 07.53 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Tätern, den in der Straße Bei Meyers Hof verschlossen abgestellten, Pkw BMW X4 des 37-jährigen Geschädigten Vechtaers. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.:04441/9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 17. November 2017, um 07.55 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Lohner mit seinem Pkw VW Caddy die Märschendorfer Straße in Richtung Dinklager Straße und bog hier nach links in die Straße Am Zuschlag ab. Dabei übersah er den 18-jährigen Lohner Fahrradfahrer, welcher mit seinem Fahrrad den Geh-/Radweg der Märschendorfer Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Der Fahrradfahrer konnte zunächst ausweichen, kam jedoch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 100 Euro.

