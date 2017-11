POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Verkehrsunfall

Am Freitag, 17. November 2017, um 09.10 Uhr, befuhr ein 39-jähriger aus Cappeln mit seinem VW Kleintransporter den Cappelner Damm in Richtung Cappeln. Als er nach links abbiegen / wenden wollte, übersah er den nachfolgenden Kleintransportes Mercedes eines 48-jährigen Böselers. Dieser wollte den vor ihm fahrenden Cappelner gerade überholen. Es kam Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Lastrup - Brand eines Pkw

Am Freitag, 17. November 2017, um 10.40 Uhr, brannte an der Straße Bei der Groberei ein Pkw Renault Kangoo eines 64-jährigen Geschädigten aus Lastrup vollständig aus. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Lastrup löschte den Brand. Am Pkw entstand ein Totalschaden im Werte von etwa 3500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 17. November 2017, um 07.35 Uhr, fuhr eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg von der Emsteker Straße kommend, entgegen der Fahrrichtung in den Kreisverkehr. Hierbei stieß sie mit dem Pkw Citroen Berlingo eines 38-jährigen Bakumers, welcher aus Richtung Fritz-Reuter-Straße kam, zusammen. Die 15-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstanden Schadens kann derzeit nicht gesagt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dirk Wichmann

Telefon: 044711860103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell