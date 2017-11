POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg - Nachtragsmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Medikamentenfund bei Großkontrolle / Haftbefehl gegen zweiten Tatverdächtigen Wie bereits am 11. November 2017 berichtet, kam es im Rahmen einer Großkontrolle auf dem Autobahnrastplatz Bakumer Wiesen-Ost zu einem Medikamentenfund. Neben einer 54-jährigen Hamburgerin war es gelungen, den möglichen Lieferanten der Arzneimittel zu ermitteln. Dieser steht im Verdacht die Arzneimittel aus dem Ausland eingeführt zu haben. Der 70-jährige Tatverdächtige, der seit einiger Zeit im Ausland lebt und sich nur zu Besuch in Deutschland befand, konnte am Freitag, 10. November 2017, im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in Osnabrück zunächst vorläufig festgenommen werden. In dieser Wohnung wurde Verpackungsmaterial für Medikamente aufgefunden. Der 70-Jährige ist dringend verdächtig einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz begangen zu haben. Am Samstag, 12. November 2017, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch das Amtsgericht Osnabrück ein Haftbefehl gegen den 70-Jährigen erlassen.

