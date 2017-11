POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Diebstahl / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 16. November 2017, in der Zeit von 09.15 Uhr und 10.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück an dem Schellohner Weg einen Pkw-Fahrradträger, welcher mit einem Kabelschloss gesichert war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 60 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.:05491/9500) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Donnerstag, 16. November 2017, um 17.10 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger aus Damme mit seinem Pkw die Steinfelder Straße von Steinfeld in Richtung Damme. In Höhe der Zufahrt zu einem Seniorenheim überquerte eine 98-jährige Dammerin die unbeleuchtete Fahrbahn und stieß dabei frontal mit dem Pkw des 50-Jährigen zusammen. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme erfolgte eine Vollsperrung der Landesstraße.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 16. November 2017, um 07.30 Uhr, wurde ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Holdorf bei einer Unfallflucht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines silbernen BMW 1er, Kennzeichen des Landkreises Vechta, befuhr die Straße Im Himmelreich und beachtete an der Einmündung zur Dinklager Straße nicht die Vorfahrt des 45-jährigen Holdorfer Fahrradfahrers. Der Unfallverursacher hielt kurz an, fuhr jedoch nach Verständigungsschwierigkeiten ohne Angaben seiner Personalien davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Mittwoch, 15. November 2017,16.30 Uhr bis Donnerstag, 16. November, 07.40 Uhr, einen Pkw der Marke VW Sharan, der am Gerstenkamp parkte. In beide rechten Reifen wurde mit einem spitzen Gegenstand ein Loch gestochen. Schadenshöhe etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

In der Zeit von Dienstag, 14. November 2017, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 16. November 2017, 14.00 Uhr, rangierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw, vor einem Geschäft in der Hauptstraße in Visbek. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Metallpfeiler des Geschäftes. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek unter der Tel.-Nr. 04445-351 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 16. November 2017, um 14.48 Uhr, beabsichtigte eine 45-jährige Vechtaerin mit ihrem PKW Toyota in den fließenden Verkehr der Kolpingstraße einzufahren. Hierbei übersah sie die von links herannahende, bevorrechtigte 20-jährige Vechtaerin. Diese befuhr mit Pkw VW Passat die Kolpingstraße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Die 20-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

