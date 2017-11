POL-CLP: Pressemitteilung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Donnerstag, 16. November 2017, beabsichtigte eine 56-jährige Garrelerin gegen 07.30 Uhr mit ihrem Ford-Pkw in Bösel vom Garreler Weg auf die Glaßdorfer Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw VW Fox. Bei dem Zusammenstoß wurde die 20-jährige Fahrerin des VW Fox aus der Gemeinde Emstek leicht verletzt, der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Strücklingen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. November 2017, fuhr eine 22-jährige Barßelerin in Strücklingen, Wittensander Straße, gegen 07.30 Uhr mit ihrem Pkw Ford aus Unachtsamkeit auf einen vor ihr fahrenden Pkw VW Golf auf. Die 29-jährige Golf-Fahrerin aus dem Saterland wurde hierbei leicht verletzt, der Unfallschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. November 2017, befuhr eine 28-jährige Barßelerin mit ihrem Pkw Renault in Friesoythe die B 401 in Richtung Oldenburg. Gegen 10.00 Uhr fuhr sie auf einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw Toyota auf. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Thüle - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. November 2017, wollte eine 59-jährige Friesoytherin gegen 10 Uhr in Thüle die Bundesstraße 72 mit ihrem Ford Fiesta von der Straße Am Haferberg in Richtung Thüler Kirchstraße überqueren. Hierbei übersah sie einen Mercedes-Pkw, der auf der B 72 in Richtung Cloppenburg unterwegs war. Dieser wurde von einem 35-jährigen Friesoyther gefahren. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit 4 leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 16. November 2017, befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Ford aus Hilkenbrook gegen 18.00 Uhr in Friesoythe die Neuscharreler Straße in Richtung Friesoythe. Zu dieser Zeit wollte dort ein 19-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw Opel auf eine Einfahrt auffahren und verlangsamte die Fahrt. Dies wurde von dem Ford-Fahrer zu spät bemerkt, er fuhr zunächst auf einen vor ihm fahrenden BMW, welcher von einem 23-jährigen Friesoyther gefahren wurde, auf und schob diesen auf den Opel. Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeugführer sowie eine 18-jährige Beifahrerin des Pkw Ford, aus Hilkenbrook, leicht verletzt und in die Krankenhäuser in Friesoythe und Cloppenburg gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

