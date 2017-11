POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Einbruchsdiebstahl aus einer Lagerhalle

In der Zeit von Montag, 13. November 2017, 16 Uhr bis Donnerstag 16. November 2017, 07.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf das frei zugängliche Grundstück an der Cloppenburger Straße. Mittels eines unbekannten Gegenstandes wurde die verschlossene Tür einer Lagerhalle entriegelt. Aus der Halle wurde ein Motorrad sowie einen Rasenmäher inkl. Zubehör entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2400 Euro.

Lastrup - Brand eines Gewächshauses

Am 16. November 2017, um 21.33 Uhr, geriet aus bislang unbekannten Gründen ein Gewächshaus an der Lönsstraße in Brand. Dieses wurde durch den Brand vollkommen zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr Lastrup war hier mit 5 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften eingesetzt. Am Gewächshaus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

