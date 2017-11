POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 16. November 2017 befuhr ein 24-jähriger Friesoyther gegen 07.38 Uhr mit seinem Pkw, Opel Vectra, die Thüler Straße in Richtung Ortsausgang als plötzlich eine 18-jährige Friesoytherin auf die Fahrbahn trat. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Friesoyther und der 18-jährigen Fußgängerin, bei dem diese schwer verletzt wurde. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

