POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

abgebrannter Lkw auf dem Parkplatz des ehemaligen Verbrauchermarktes (Quelle: Polizei) Bild-Infos Download

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Nach insgesamt vier Brandstiftungen an Lkw in Emstek ermittelt jetzt auch die Brandursachenkommission des Landeskriminalamtes Niedersachsen

Nachdem es zum vierten Mal in der Gemeinde Emstek zu Bränden mit Totalschaden an Lkw gekommen ist, ermitteln die Brandermittler der Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta nun in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt (LKA).

Am kommenden Montag, 20. November 2017, soll das Fahrzeugwrack, das weiterhin auf dem Parkplatz eines ehemaligen Verbrauchermarktes in Emstek, Zum Esch, steht, durch die Brandursachenkommission des Landeskriminalamtes untersucht werden. Mit speziellen Spurensicherungsmethoden suchen Ermittler erneut nach Hinweisen, um einen Tatverdächtigen ermitteln zu können. Ebenfalls sollen Brandmittelspürhunde zum Einsatz kommen, die in der Lage sind, Reste von Benzin und Öl zu riechen.

In diesem Jahr brannten bereits zum vierten Mal abgestellte Lkw im Bereich Emstek. Zwei Lkw im März, ein Lkw im August und schließlich am vergangenen Wochenende ein weiterer Lkw. (es wurde bereits berichtet)

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und die Staatsanwaltschaft Oldenburg versprechen sich durch den Einsatz des LKA Niedersachsen, dass sie Spuren feststellen und Hinweise erlangen, die zur Klärung der Brandserie führen.

Darüber hinaus sucht die Polizei Zeugen, die am Samstag, den 11. November 2017, gegen 02.20 Uhr, verdächtige Beobachtungen rund um den ehemaligen Verbrauchermarkt an der Straße Zum Esch in Emstek gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell