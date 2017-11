POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - versuchter Diebstahl aus einem Pkw

Am Mittwoch, 15. November 2017, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 14.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in den Pkw VW Tiguan einer 61-jährigen Cloppenburgerin durch zu gelangen. Hierbei wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeworfen. Der Pkw war auf einem Großparkplatz an der Straße Pingel Anton abgestellt. Die Täter erlangten kein Diebesgut. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.:04471/18600) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 15. November 2017, um 12.55 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Tenstedter Straße in Richtung Osterhausen und überholte einen vor ihm fahrenden Pkw. Dabei kam ihm eine 42-jährige Goldenstedterin mit ihrem Pkw VW Tiguan entgegen. Trotz starkem Abbremsen musste diese nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Neben der Fahrbahn prallte der VW Tiguan gegen einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unverrichteter Dinge in Richtung Osterhausen fort. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Es liegen derzeit keine Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. zum Fahrzeugführer vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.:04471/18600) entgegen.

