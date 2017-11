POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl eines hochwertigen Pkw

In der Zeit von Dienstag, 14. November 2017, 18 Uhr bis Mittwoch 15. November 2017, 08.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Pkw BMW des Geschädigten. Der Pkw war verschlossen auf dem Grundstück des Geschädigten, an der Mörikestraße abgestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.:04471/18600) entgegen.

Lohne - Diebstahl von Navigationssystemen

In der Zeit von Dienstag, 14. November 2017, 20 Uhr bis Mittwoch, 08 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Navigationssysteme aus folgenden Fahrzeugen, Pkw Skoda Superb, abgestellt am Biberweg, etwa 2000 Euro Schaden, Pkw VW Multivan, abgestellt auf einer Hofeinfahrt an der Jägerstraße, etwa 5000 Euro Schaden, Pkw Skoda Superb, abgestellt an der Wangerooger Straße, etwa 2000 Euro Schaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.:04471/18600) entgegen

