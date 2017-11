POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl aus einer Anlieferungshalle

In der Zeit von Dienstag, 14. November 2017, 19 Uhr bis Mittwoch, 15. November 2017, 09 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Pkw-Frontscheiben aus der Anlieferungshalle eines Gewerbebetriebes an der Osloer Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Vechta - Einbruch in eine Firma

In der Zeit von Dienstag, 14. November 2017, 18 Uhr bis Mittwoch, 15. November 2017, 06.10 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster einer gewerbetreibenden Firma an dem Heideweg auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zum Objekt. Der Verkaufsraum im Erdgeschoss und die Büros im 1. Obergeschoss wurden durchsucht. Über entwendete Gegenstände kann derzeit nichts gesagt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.:04441/9430) entgegen.

Vechta - Einbruch in eine Firma (Nachbar zum vorgenannten Sachverhalt)

In der Zeit von Dienstag, 14. November 2017, 20 Uhr bis Mittwoch, 15. November 2017, 06.15 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Bürogebäudes an dem Heideweg auf. Hier wurden mehrere Büroräume durchsucht. Beim Versuch eine Zwischentür gewaltsam zu öffnen, scheiterte man. Das Gebäude wurde durch das Einstiegsfenster wieder verlassen. Ob es zu einem Diebstahl gekommen ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.:04441/9430) entgegen.

Vechta - Einbruch in eine Zimmerei (Tatzusammenhang mit den beiden vorgenannten Sachverhalten)

In der Zeit von Dienstag, 14. November 2017, gelangten bislang unbekannte Täter nach Betreten der Werkhalle durch Aufhebeln einer Brandschutztür in das Bürogebäude einer Zimmerei an dem Heideweg. Hier wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und eine Flex entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1170 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.:04441/9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dirk Wichmann

Telefon: 044711860103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell