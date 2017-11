POL-CLP: Dinklage - Schwerer Verkehrsunfall, drei Personen verletzt

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Dinklage wurden drei Personen verletzt. Dabei prallten gegen 07.45 Uhr auf der L 845 zwischen Dinklage und Quakenbrück der Pkw eines 19-Jährigen aus Lohne und der Pkw einer 53-Jährigen aus Dinklage frontal zusammen. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw der 53-Jährigen in einen Graben geschleudert. Ersthelfer kümmerten sich sofort um die beiden Beteiligten sowie um eine 20-Jährige aus Lohne, die im Pkw des 19-Jährigen saß. Der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Dinklage befreiten die Pkw-Insassen patientengerecht aus ihren Fahrzeugen. Anschließend wurden sie in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die 53-jährige Dinklagerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen, die anderen beiden Beteiligten wurden schwer verletzt. An den Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die L 845 bleibt bis ca. 11.00 Uhr gesperrt.

