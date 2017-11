POL-CLP: Pressemitteilung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Verkehrsunfall mit einem Hund

Am Dienstag, 14. November 2017, wurde gegen 18 Uhr, ein grauer Hund (Deutscher Drahthaar) beim Überqueren der Industriestraße von einem Kraftfahrzeug überfahren und verstarb an der Unfallstelle. Der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs entfernte sich anschließend vom Unfallort. Hinweise auf Unfallbeteiligte bitte an die Polizei in Bösel, Tel. 04494/308, oder in Friesoythe unter 04491/9316-0.

