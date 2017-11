POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 10. November 2017, 15.00 Uhr bis Montag, 13. November 2017, 07.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Bagger, die in Campemoor abgestellt waren. Ein Fahrzeug wurde kurzgeschlossen und in einen Graben gefahren, bei einem weiteren Bagger wurde die Steuereinheit beschädigt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

