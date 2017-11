POL-CLP: Pressemitteilung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Montag, 13. November 2017, um 09.30 Uhr, beabsichtigte eine 55-jährige Barßelerin mit ihrem Pkw Kia vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Lange Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden 68-jährigen Barßeler. Der mit seinem Fahrrad den Radweg ordnungsgemäß von Barßelermoor kommend in Richtung Neuland befuhr. Durch den Anprall stürzte der 68-Jhrige zu Boden und verletzte sich leicht. Am Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

