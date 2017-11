POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 07. November 2017, 17 Uhr bis Samstag, 11. November 2017, 08 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen, VEC-HV 270, einer auf einem Firmengelände an der Straße "Rieden" abgestellten Sattelzugmaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.:04441/9430) entgegen.

Lohne - versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 11. November 2017, 13.20 Uhr bis Montag, 13. November 2017, 07.15 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter eine Seiteneingangstür eines Geschäftshauses an der Meyerhofstraße auf. Anschließend scheiterte der Täter beim Versuch die zusätzlich gesicherte Eingangstür der Apotheke aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.:04442/93160) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus einer Garage

In der Zeit von Sonntag, 12. November 2017, 20 Uhr bis Montag, 13. November 2017, 07 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus der Garage eines Einfamilienhauses am Möhlendamm, ein Rabeneick-Cityfahrrad, eine Akkusäge sowie ein E-Bike der Marke Giant. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.:04442/93160) entgegen.

