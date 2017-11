POL-CLP: Meldung aus dem Bereich Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum- Bushaltehäuschen beschmiert Am Samstag, 11. November 2017, gegen 11.00 Uhr, wurde ein Bushaltestellenhäuschen an der Loher Straße in Bakum (Bushaltestelle der Oberschule) mit Sprühfarbe beschmiert. Dabei konnten zwei jugendliche/heranwachsende Täter beobachtet werden, die am helligten Tag die Farbe an der Glasfassade sprühten. Zeugen, die Angaben zu diesen beiden Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen. Die Polizei bittet konkret eine Frau, die mit einem Kinderwagen und mit mehreren Kleinkindern im Bushaltestellenbereich gesessen hat, Angaben zu machen. Diese schob anschließend mit ihrem Kinderwagen und den anderen Kindern in Richtung Lohe, bzw. Langförden davon. Telefonnummer der Polizei Bakum: 04446-1637.

