FW-EN: Wasserrohrbruch auf Hagener Straße

1 weiterer Medieninhalt

Fotos dürfen unter Angabe der Quelle verwendet werden. Bild-Infos Download

Breckerfeld (ots) -

Datum: 01.03.2018/ Uhrzeit: 16:22 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: Hagener Straße/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Polizei / Bericht (li): Die Löschgruppe Delle wurde am Donnerstagnachmittag, um 16:22 Uhr, zu einem Wasserrohrbruch auf der Hagener Straße alarmiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte floss bereits Wasser über die Hauptstraße. Die Ehrenamtlichen versuchten das Wasser von der Straße zu leiten. Die Polizei regelte den Verkehr, damit die Einsatzmaßnahmen durchgeführt werden konnten und keine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer entstand. Der Versorger wurde mit alarmiert und die Wasserzufuhr wurde abgedreht. Nachdem kein Wasser mehr aus dem Leck in der Hauptleitung kam, wurde die Einsatzstelle an den Versorger übergeben. Der Einsatz endete um 17:20 Uhr, mit der Ankunft im Gerätehaus.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Lisa Instenberg

Telefon: 0151-63498982

E-Mail: lisa.instenberg@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell