FW-EN: Landeplatzsicherung Hubschrauber

Datum: 27.02.2018/ Uhrzeit: 13:25 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Vorwerk/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Rettungshubschrauber (RTH), Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Am Dienstagmittag wurden die Kameraden der Löschgruppe Zurstraße zur Landeplatzsicherung für einen Hubschrauber alarmiert. In einem ländlich gelegenen Ortsteil von Zurstraße war es zu einem Einsatz für den Rettungsdienst gekommen. Für den eingesetzten Rettungshubschrauber wurde die Feuerwehr zur Landeplatzsicherung mit alarmiert. Nach einer Stunde endete der Einsatz mit Eintreffen der Einsatzkräfte am Gerätehaus. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

