Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr sucht gemeldeten Lkw-Brand - Kleinbrand an Sprinter entdeckt

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am gestrigen Morgen um 10:03 Uhrmit dem Alarmstichwort "Lkw-Brand" in die Wetterstraße alarmiert. Eine aufmerksame Fahrgästin hatte aus einem Linienbus heraus eine Rauchentwicklung beziehungsweise ein Feuer bemerkt und richtigerweise über den Notruf 112 die Feuerwehr verständigt. Weitere Notrufe gingen bei der Leitstelle nicht ein.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte an der gemeldeten Einsatzstelle zunächst keine Schadenslage festgestellt werden. Auf Höhe eines Industriebetriebes wurde ein Lkw angetroffen, der gerade entladen wurde. Der Fahrer zeigte sich überrascht über den Besuch der Feuerwehr - ein Brandereignis lag dort jedoch nicht vor. Auch die Besatzung eines aus Wetter anfahrenden Rettungswagens konnte auf ihrer Anfahrt keine Auffälligkeiten feststellen.

Die Feuerwehr leitete daraufhin eine weiträumige Erkundung im Bereich der Wetterstraße sowie der Herdecker Innenstadt ein. Schließlich wurde ein kleiner Transporter neben einem Wohngebäude entdeckt, an dem es kurz zuvor zu einem Brand gekommen war. Nach ersten Erkenntnissen hatten neben dem Fahrzeug gelagerte Kartonagen gebrannt und das Feuer war auf den Sprinter übergegangen.

Die vor Ort tätigen Handwerker hatten den Brand bereits eigenständig gelöscht und ihre Arbeiten anschließend wieder aufgenommen. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich sowie das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Der Einsatzleiter weist darauf hin, dass auch bei vermeintlich kleinen Bränden oder bereits gelöschten Schadensereignissen unverzüglich die Feuerwehr verständigt werden sollte. Nur durch eine frühzeitige Alarmierung können mögliche Glutnester erkannt, eine Ausbreitung des Feuers verhindert und Folgeschäden vermieden werden. Der Einsatz konnte nach rund 45 Minuten beendet werden. Die Feuerwehr rückte noch um 12:47 Uhr und 16:02 Uhr zu hilflosen Personen hinter der Wohnungstüre aus.

Die Feuerwehr rückte noch um 12:47 Uhr und 16:02 Uhr zu hilflosen Personen hinter der Wohnungstüre aus.

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