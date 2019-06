Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Zwei Feuerwehreinsätze am Wochenende

Herdecke

Am Freitag rutschte ein Rollstuhlfahrer beim Aussteigen aus seinem Auto so unglücklich ab, dass er sich mit dem Knie zwischen Tür und Fahrzeug verfing. Er konnte sich auch mit Hilfe seiner Angehörigen nicht aus dieser Situation befreien, sodass um 23:31 Uhr die Feuerwehr Herdecke in den Stadtteil Schnee alarmiert wurde. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten hier mit Muskelkraft das Problem schnell lösen und den Mann sicher in seinen Rollstuhl setzen. Da es in der Meldung zunächst hieß, der Mann sei eingeklemmt, war ein ganzer Löschzug rund 30 Minuten im Einsatz.

Auch am Samstag musste die Freiwillige Feuerwehr um 9:49 Uhr ausrücken. In der Gartenstraße war ein sehr großer Ast abgebrochen und hing lose in ca. 10 m Höhe über dem Gehweg. Die Feuerwehrleute brachten die Drehleiter in Stellung und hängten den Ast an, um ihn in neben dem Baum sicher im Garten abzulegen. Auch dieser Kleineinsatz mit vier Einsatzkräften dauerte eine halbe Stunde.

