FW-EN: Vorhang sorgt für Feuerwehreinsatz

Herdecke (ots) - Am Donnerstagmorgen um 7:17 Uhr wurde der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke von einem Anrufer aus der Raabestraße Feuerschein in einer Wohnung in der Wetterstraße gemeldet. Die freiwilligen Feuerwehrleute öffneten die verschlossene Wohnungstür mit Spezialwerkzeug schadenfrei. Einen Brand fanden sie jedoch nicht. Die aufgehende Morgensonne hatte einen orangefarbenen Vorhang so illuminiert, dass dieser für den Anrufer wie eine Flammenwand aussah. Ein Löschzug mit drei Fahrzeugen war ca. 30 Minuten im Einsatz.

Zuvor streuten die Feuerwehrleute bereits eine kleine Betriebsmittelspur in der benachbarten Schillerstraße ab. Hier war ein Gerätewagen ab 6:41 Uhr ebenfalls ca. 30 Minuten im Einsatz.

