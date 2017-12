FW-EN: Weihnachtsbilanz der Feuerwehr Herdecke

Herdecke (ots) - Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Herdecke können auf eine verhältnismäßig ruhige, jedoch nicht ganz störungsfreie Weihnachtszeit zurückblicken. Insgesamt mussten drei Einsätze bewältigt werden.

Am 23.12. löste die Brandmeldeanlage einer Tiefgarage am Meinrad-Miltenberger-Weg um 21:43 Uhr einen Feueralarm aus. Die Feuerwehrleute konnten jedoch vor Ort keinen Grund für die Auslösung feststellen. Der Einsatz wurde daher abgebrochen.

Die Weihnachtsnacht wurde um 3:44 Uhr jäh unterbrochen. Im Fliederweg sollte sich eine hilflose Person in einer verschlossenen Wohnung befinden. Die Dame befand sich jedoch nach Aussage einer Nachbarin im Urlaub, sodass auch dieser Einsatz schnell beendet werden konnte.

Als am Morgen des 1. Weihnachtstages erneut der bis dahin kurze Schlaf der freiwilligen Feuerwehrleute gestört wurde, handelte es sich nicht um einen Fehlalarm. In Wetter stand eine Baracke in Vollbrand. Aufgrund der Lage wurde um 8:25 Uhr auch ein Fahrzeug der Feuerwehr Herdecke zur Unterstützung angefordert. Erst gegen 11:15 Uhr konnten die Herdecker Einsatzkräfte zurück zu ihren Familien. ***Nähere Informationen zum Einsatz entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung der Feuerwehr Wetter.

