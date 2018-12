FW-EN: Unfall auf Autobahn

Sprockhövel (ots) - Am Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 8.10 Uhr zu einem Unfall auf die Autobahn gerufen. Dort waren 3 PKW verunfallt. Bei dem Unfall verletzte sich eine Person so schwer, dass diese zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemitteln auf. Anschließend wurde die Straße gereinigt. Während des Einsatzes war die BAB 43 in Fahrtrichtung Münster zeitweise gesperrt. Gegen 9.30 Uhr war der Einsatz beendet. Ausgerückt waren 14 Einsatzkräfte sowie 3 Fahrzeuge.

