Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Ast drohte auf Ruhrradwanderweg zu stürzen - Einsatzkräfte schützen auch Tierfamilie

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Mittwoch um 20:05 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz am Strandweg alarmiert.

Eine Spaziergängerin hatte den Notruf gewählt, nachdem sie auf einer Bank am Ruhrradwanderweg ein lautes Knacken wahrgenommen und anschließend einen herabfallenden Ast bemerkt hatte. Sie wies die Einsatzkräfte vor Ort ein, sodass diese sich schnell ein Bild von der Lage machen konnten.

Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass ein größerer Teil des Stammes noch im Baum hing und eine Gefahr für die Nutzer des Rad- und Fußweges darstellte. Der Einsatzleiter entschied daher, den Stamm kontrolliert zu entfernen.

Das In-Stellung-Bringen der Drehleiter gestaltete sich aufgrund der beengten Platzverhältnisse schwierig. Das Fahrzeug musste mehrfach rangiert werden, bevor ein sicherer Arbeitsbereich eingerichtet werden konnte.

Eine besondere Herausforderung stellte sich anschließend heraus: In unmittelbarer Nähe des Baumes hatte eine junge Teichhuhn-Familie ihr Nest auf dem Wasser gebaut und behütete dort ihre Jungtiere. Um eine Gefährdung der Tiere auszuschließen, konnte der Stamm nicht einfach zu Boden fallen gelassen werden.

Die Einsatzkräfte befestigten deshalb eine Leine mit Umlenkrolle am Stamm. Nachdem dieser mit einer akkubetriebenen Motorsäge abgesägt worden war, konnte er kontrolliert zur Seite gezogen und sicher abgelegt werden, ohne das Nest zu gefährden.

Nach der Beseitigung des Astes und der Reinigung des Weges konnte der Einsatz nach rund 90 Minuten beendet werden.

Während der Sägearbeiten musste der betroffene Abschnitt des Ruhrradwanderweges vollständig gesperrt werden. Erfreulicherweise zeigten alle Fußgänger und Radfahrer Verständnis für die notwendige Maßnahme, sodass es während des Einsatzes zu keinerlei Diskussionen oder Behinderungen kam.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

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