FW-EN: Wetter - Regenbedingter Einsatz für den Löschzug Alt-Wetter

Wetter (Ruhr) (ots) - Der Löschzug Alt-Wetter wurde am Sonntagmorgen um 08:01 Uhr in die Hoffmann-von-Fallersleben-Straße alarmiert. Aufgrund des Starkregens in der Nacht stand im unteren Bereich die Fahrbahn für ca. 10 cm unter Wasser. Die Einsatzstelle wurde schon durch die Polizei abgesichert. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde der Schmutzfangkorb aus dem Gully gezogen und gereinigt. Währenddessen lief das Wasser ungehindert ab. Nach dieser Maßnahme konnten die ausgerückten Kräfte mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug den Einsatz nach guten 30 Minuten an der Wache beenden.

Das beigefügte Bildmaterial darf gerne unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" kostenlos verwendet werden.

