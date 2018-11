FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Ruhrtal Center durch Verlaufen

Wetter (Ruhr) (ots) - Der Löschzug Alt-Wetter und der Löschzug Volmarstein / Grundschöttel wurden heute Mittag um 12:47 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Ruhrtal Center, Carl-Bönnhoff-Straße, alarmiert. Als die ersten Kräfte nach fünf Minuten an der Einsatzstelle eingetroffen waren, wurde diesen direkt vom Haustechniker mitgeteilt, dass in einem Treppenhaus ein Druckknopfmelder eingeschlagen worden war. Der entsprechende Bereich wurde direkt durch die Einsatzkräfte kontrolliert, aber es konnte kein Brandereignis festgestellt werden. Im nahen Umfeld des Einsatzbereiches konnte eine 81-jährige Person angetroffen werden, welche aussagte, den Druckknopfmelder gedrückt zu haben, da die Person aus dem nicht öffentlichen Treppenhaus keinen Ausgang gefunden hatte. Durch die Polizei wurden die Personalien der Person aufgenommen. Die Einsatzkräfte tauschten abschließend noch die Scheibe des Druckknopfmelders und übergaben die Einsatzstelle anschließend an den Haustechniker. Alle 40 ausgerückten Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach einer guten Stunde beenden. Der städtische Rettungsdienst war ebenfalls im Einsatz.

Abschließend sei durch die Feuerwehr noch erwähnt, dass die Ladeneinrichtungen vorbildlich geräumt waren und die Besucher den Einsatzkräften ausreichend Platz ließen.

