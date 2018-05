FW-EN: Wetter - Gasgeruch in Eisdiele

Blick auf die Einsatzstelle vom Einsatzleitfahrzeug aus Bild-Infos Download

Wetter (Ruhr) (ots) - Der Löschzug Alt-Wetter und die Löschgruppe Grundschöttel wurden am Donnerstag, 03.05.2018 um 16:00 Uhr in die Burgstraße alarmiert. In der dortigen Eisdiele klagten drei Mitarbeiter und ein Kunde über Kopfschmerzen und Kratzen im Hals. Alle Personen wurden vorsorglich an den Rettungsdienst und den Notarzt zur Kontrolle übergeben und konnten anschließend aber ohne Befund entlassen werden. Die Eisdiele wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit Messgeräten kontrolliert, welche auch in einem Bereich der Eisdiele anschlugen. Vorsorglich wurde das angrenzende Wohnhaus geräumt. Die Kellerräume der Eisdiele und des Wohnhauses wurden ebenfalls von zwei Trupps unter Atemschutz mit Messgeräten kontrolliert. Hier konnte keine Feststellung gemacht werden. Die Eisdiele wurde ausgiebig gelüftet und sowohl der Deckenbereich als auch die Elektrogeräte wurden mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Auch hier konnte keine Feststellung gemacht werden, sodass die Einsatzstelle nach guten zweieinhalb Stunden an die Besitzer der Eisdiele übergeben wurde. Warum es zu diesem Geruch kam, konnte durch die Einsatzkräfte nicht nachvollzogen werden. Um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, wurde die Kaiserstraße in dem betroffenen Bereich zunächst komplett gesperrt. Nach Absprache mit der Polizei und Einleitung der ersten Maßnahmen an der Einsatzstelle wurde die Vollsperrung in eine halbseitige Sperrung verändert. Das Versorgungsunternehmen AVU war ebenfalls mit einem Messgerät vor Ort.

