FW-EN: Wetter - Einsatzreicher 2. Weihnachtsfeiertag für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots) - Auch den 2. Weihnachtsfeiertag war die Feuerwehr Wetter (Ruhr) für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt im Einsatz und wurde sowohl über die Funkmeldeempfänger als auch über Sirenen alarmiert.

Den Anfang machten die Löschzüge I (Alt-Wetter), III (Wengern / Esborn) und die Drehleiter um 12:14 Uhr in der Magellanstrasse. Hier war es laut Anrufer zu einem Feuer in der Küche gekommen. Schon auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung aus dem Einfamilienhaus feststellbar. Als die ersten Kräfte, nach sechs Minuten, an der Einsatzstelle eingetroffen waren, hatten zwei Personen schon das Haus verlassen. Einer der Personen wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert, die andere Person konnte nach erfolgter Behandlung vor Ort verbleiben. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde direkt die Brandbekämpfung im Küchenbereich eingeleitet. Nach kurzer Zeit konnte auch schon Feuer unter Kontrolle an die Kreisleitstelle in Schwelm gemeldet werden und die ersten Kräfte aus dem Einsatz entlassen werden. Nachdem das Küchenmobiliar entfernt und draußen abgelöscht worden war, wurden die Räumlichkeiten noch über einen Elektrolüfter rauchfrei gemacht. Weitere Maßnahmen waren für die rund 60 Einsatzkräfte nicht erforderlich, sodass diese den Einsatz nach guten zwei Stunden beenden konnten. Im Einsatz waren neben den ehrenamtlichen Kräften der Feuerwehr noch zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Ebenso war die örtliche Polizei vor Ort.

Parallel wurde durch dem Löschzug Alt-Wetter noch eine Dieselspur auf der Kaiserstrasse, in Höhe des Bürgerhauses gemeldet. Eine Kontrolle vor Ort ergab aber, dass weder die Feuerwehr noch der Stadtbetrieb aufgrund von Geringfügigkeit Maßnahmen durchführen mussten. Die Einsatzkräfte konnten den Einsatz also abbrechen.

Der Löschzug II (Volmarstein / Grundschöttel) wurde dann am Abend um 22:04 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Evangelischen Stiftung Volmarstein alarmiert. Im Haus Bethesda hatte in einem Bewohnerzimmer ein Rauchmelder ausgelöst. Hier konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Aufgrund von übermäßigem Gebrauch eines Deos hatte der entsprechende Melder ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde an den Brandschutzbeauftragten übergeben und die Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach guten 45 Minuten für beendet erklären.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

Telefon: 0173-5132151

E-Mail: webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell